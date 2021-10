Münchener Sicherheitsdienstleister geht an die Börse und beschleunigt Wachstumstempo; Starke Marktposition in der Metropolregion München bietet eine gute Basis für eine dynamische Wachstumsserie; Geplante Übernahmen sorgen für weitere Wachstumsimpulse und eröffnen zusätzliche Ertragspotenziale



Fairer Wert (Post Money): 15,23 Mio. EUR (4,09 EUR/Aktie); Rating: Kaufen

Die sdm SE (sdm) ist mit ihrem Leistungsangebot in der boomenden Sicherheitsdienstleistungsbranche aktiv. Bei diesem Sektor handelt es sich um eine multimilliardenschwere Branche, die einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit Deutschlands leistet und auch zunehmend an Bedeutung gewinnt (z.B. durch verstärkte Unterstützung der Polizei). Im vergangenen Jahr 2020 hat die Sicherheitsdienstleistungswirtschaft einen erneuten Umsatzanstieg um 4,5% auf 9,21 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 8,81 Mrd. EUR) verzeichnen können und damit einen neuen Rekordwert erzielt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ist es der sdm gelungen auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Die erwirtschafteten Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 16,2% auf 10,38 Mio. EUR (VJ: 8,93 Mio. EUR) angestiegen. Begünstigt wurde diese Entwicklung auch durch erzielte positive Effekte aus den eingeleiteten Optimierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen des neuen Managements im Jahr 2019.

Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung hat die Gesellschaft auch überproportionale Ergebniszuwächse erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 176,0% auf 0,87 Mio. EUR (VJ: 0,40 Mio. EUR) gesteigert. Auf Netto-Ebene wurde ein Anstieg um 130,0% auf 0,69 Mio. EUR (VJ: 0,30 Mio. EUR) erzielt.



Vor dem Hintergrund der erwarteten Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie des Unternehmens, rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre mit dynamischen Umsatz- und Ergebniszuwächsen. Hierbei haben wir auch erwartete anorganische Wachstumseffekte (M&As), welche durch den geplanten IPO des Unternehmens angestrebt werden, in unseren Prognosen berücksichtigt. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 kalkulieren wir mit einem erneuten Umsatzanstieg auf 12,44 Mio. EUR und einem EBIT von 0,98 Mio. EUR. In den nachfolgenden Geschäftsjahren sollten die Umsatzerlöse weiter zulegen können auf 16,09 Mio. EUR in 2022, 20,28 Mio. EUR in 2023 und 23,33 Mio. EUR in 2024. Parallel hierzu rechnen wir damit, dass das EBIT ebenfalls neue Hochs auf 1,31 Mio. EUR in 2022, 1,70 Mio. EUR in 2023 und 2,05 Mio. EUR in 2024 erreichen wird.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 4,09 Euro