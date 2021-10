Mbanq vereinbart mit Temenos die Einführung des weltweit ersten Credit Union-as-a-Service und die Beschleunigung des Banking-as-a-Service auf dem US-Markt

Mbanq aus dem Silicon Valley, ein Anbieter von Banking-as-a-Service (BaaS) und eines der weltweit am schnellsten wachsenden FinTechs, meldete heute die Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung mit Temenos (SIX: TEMN), einem Unternehmen für Open Banking in der Cloud, um mit Credit-Union-as-a-Service (CUaaS) ein innovatives Angebot auf den Markt zu bringen und die BaaS-Einführung in den USA zu beschleunigen.

Der von der Credit Union Service Organization (CUSO) von Mbanq angebotene CUaaS wird von der Temenos Banking Cloud unterstützt. Als neuer umfassender End-to-End-Service soll diese Lösung US-amerikanischen Kreditgenossenschaften jeder Größe dabei helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihren Mitgliedern innovative digitale Finanzdienstleistungen und herausragende Verfahren zu bieten. CUaaS von Mbanq kombiniert die moderne Cloud-Technologie von Temenos mit Lösungen für Betriebsabläufe, die Einhaltung rechtlicher Vorschriften und Finanzdienstleistungen, gebündelt in einem einheitlichen Ökosystem für Kreditgenossenschaften. Die beiden Unternehmen widmen sich in den USA bereits der Kundenakquise und Konzeptnachweisen mit Kreditgenossenschaften.