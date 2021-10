Wirtschaftsnobelpreis geht an Forscher Card, Angrist und Imbens Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.10.2021, 12:08 | | 0 | 0 11.10.2021, 12:08 | STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die Forscher David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt./trs/DP/men



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer