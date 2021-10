Frankfurt am Main (ots) -



- Repräsentative Ergebnisse einer Befragung kleiner und mittlerer Unternehmen im

September

- Größte Probleme im Verarbeitenden Gewerbe und in der Bauindustrie

- Höherer Beschaffungsaufwand, Produktionsstörungen sowie Preisanpassungen

häufigste Folgen



Das Wirtschaftswachstum dürfte in diesem Jahr niedriger ausfallen als noch vor

einigen Monaten erwartet. Ein wesentlicher Grund für die schwächeren

Wachstumsaussichten in diesem Jahr sind Lieferengpässe bei Rohstoffen und

Vorprodukten, die weite Teile der Wirtschaft erfasst haben - auch den deutschen

Mittelstand. Gegenwärtig kämpft knapp jedes zweite (48 %) der rund 3,8 Millionen

kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland mit den Folgen von

Lieferproblemen, wie eine im September durchgeführte Sonderbefragung von KfW

Research im Rahmen des KfW Mittelstandspanels zeigt.







von fünf Unternehmen (78 %) beklagen hier Lieferengpässe. Nicht weniger heftig

sind die Auswirkungen auf das Baugewerbe, wo sich 78 % der Unternehmen mit

Materialknappheit auseinandersetzen müssen. Im Groß- und Einzelhandel ist der

Anteil der betroffenen Mittelständler mit 63 % etwas geringer. Und selbst im

Dienstleistungssektor, der grundsätzlich weniger stark von Vorleistungen

abhängt, sehen sich immer noch rund vier von zehn kleinen und mittleren

Unternehmen mit Lieferengpässen konfrontiert.



Dass der Mittelstand in der Breite betroffen ist, liegt nicht zuletzt daran,

dass derzeit eine Vielzahl von Materialien und Vorprodukten nicht in der

nachgefragten Menge zur Verfügung steht. Schwierigkeiten gibt es nicht nur bei

Mikroprozessoren, auch einfache Steuerungselemente fehlen, genauso wie Stahl,



oder auch Holz für die Bau- und Möbelindustrie. Ein wesentlicher Grund ist, dass

viele Unternehmen in der Corona-Krise ihre Kapazitäten zurückgefahren haben und

nun auf die wieder anspringende Nachfrage nur langsam reagieren können. Andere

Ursachen wie Störungen im internationalen Frachtverkehr, die weiter anhaltenden

Handelskonflikte oder einzelne Ereignisse wie die Waldbrände in Kalifornien

spielen ebenfalls eine Rolle.



Die Lieferengpässe wirken sich unterschiedlich auf den Mittelstand aus.



- Am häufigsten verzeichnen kleine und mittlere Unternehmen einen erhöhten

Arbeitsaufwand in der Beschaffung (29 %).

- Zu Beeinträchtigungen in der Produktion oder Dienstleistungserstellung wegen



