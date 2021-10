Quoten-Schlappe für Guido Maria Kretschmer auf RTL-Group-Sender Vox

BERLIN (dpa-AFX) - Guido Maria Kretschmer hat mit seiner neuen Hochzeitsshow nicht den Geschmack des großen Publikums getroffen: Gerade einmal 570 000 Zuschauer schalteten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr die Sendung "Guidos Wedding Race" auf Vox ein. Die Einschaltquote lag bei 2,3 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 2,2 Prozent noch niedriger. Bei der Show kämpfen Brautpaare darum, Kretschmer als Stargast auf ihrer Hochzeit zu haben - inklusive Traurede und Ringen mit seinem Design.

Sat.1 lockte mit der Castingshow "The Voice of Germany" 2,63 Millionen (9,6 Prozent) an. In der Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren war die Sendung zugleich das stärkste Primetime-Format und holte dort 13,9 Prozent Marktanteil. ProSieben strahlte den US-Fantasyfilm "Godzilla 2: King of the Monsters" mit Millie Bobby Brown und Vera Farmiga aus - 1,68 Millionen (6,1 Prozent) waren dabei.

Auf RTL war das Erotikdrama "Fifty Shades of Grey" mit Dakota Johnson und Jamie Dornan zu sehen - bei der Verfilmung des Bestsellers der Autorin E. L. James saßen 1,64 Millionen (5,8 Prozent) vor den Bildschirmen. Der Krimi "Nachtschicht" mit Armin Rohde, Jürgen Vogel und Barbara Auer überzeugte 1,28 Millionen (4,2 Prozent), ZDFneo einzuschalten. Für die Kabel-eins-Dokusoap "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" konnten sich 970 000 Leute (3,3 Prozent) erwärmen.

Mit der amerikanischen Komödie "American Pie: Das Klassentreffen" auf RTLzwei mit Jason Biggs und Alyson Hannigan in den Hauptrollen verbrachten 740 000 Zuschauer (2,6 Prozent) den Abend./bok/DP/men