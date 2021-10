Der kürzeste Weg zu den Kunden (FOTO)

Nürnberg/ Frankfurt (ots) - Messenger-Dienste wie WhatsApp sind extrem weit

verbreitet. Deshalb sind sie für Unternehmen und ihre Kunden der ideale Kanal,

um miteinander in Kontakt zu treten. Etablierte Partner wie SELLWERK und Gelbe

Seiten unterstützen mit ChatWerk kleine und mittelständische Unternehmen dabei.



Eine Bestellung beim Blumenhändler, ein Termin beim Friseur, ein

Kostenvoranschlag vom Elektriker: Viele Kunden wünschen sich, einfach und direkt

Kontakt zu Unternehmen aufnehmen zu können. Am einfachsten geht das über Kanäle,

mit denen die Kunden ohnehin vertraut sind, zum Beispiel über Messenger-Dienste

wie WhatsApp.





Was auch WhatsApp selbst womöglich in Zukunft umsetzen will, können Unternehmenbereits jetzt nutzen. So bietet etwa das Branchenverzeichnis Gelbe Seitenkleinen und mittleren Unternehmen schon jetzt die Möglichkeit, dass Kundenmithilfe eines Chat-Buttons direkt Kontakt zu ihnen aufnehmen und so mitHändlern, Restaurants oder Handwerkern kommunizieren können - entweder direktüber das Chatfenster bei Gelbe Seiten oder auch über Nachrichten bei WhatsApp.Dahinter steckt die Technologie des Start-ups ChatWerk, das gemeinsam mit demDigitalisierer Sellwerk eine Lösung für Betriebe entwickelt hat, mit der diesevia Textnachricht von Kunden kontaktiert werden und direkt über Messenger wieWhatsApp, aber auch Telegram und andere kommunizieren können. "Mehr als 90Prozent aller Smartphone-Nutzer verwenden eine oder mehrere Messenger. Umsowichtiger ist es, dass Kunden künftig über diese Kanäle erreichbar sind", sagtDirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing GmbH.Riesenchance für UnternehmenDoch für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist es schwer leistbar, demKunden stets über Messenger zur Verfügung zu stehen und schnell zu reagieren.Dafür bietet ChatWerk Betrieben eine einfache und übersichtliche Inbox-Lösungfür mehrere Messenger-Dienste. Darin integriert sind auch Chatbots,Auto-Antworten und individualisierte Textvorlagen. "Messenger-Kommunikation kanneine Riesenchance für Mittelständler sein", sagt Oliver Kremers, Geschäftsführerdes Nürnberger Start-ups ChatWerk. "Es ist höchste Zeit, sich mit diesem Themaaktiv auseinander zu setzen und Chat-Funktionen über Messenger-Dienste alsselbstverständlichen, kürzesten Weg zum Kunden zu erkennen."Ina Culemann, Produktmanagerin bei SELLWERK bestätigt: "Wir ermöglichen esunseren rund 150.000 Kunden und SELLWERK Prime Mitgliedern die Freischaltungihrer Messenger-Zentrale, um die Kunden auch als Kleinstunternehmenprofessionell und zeitgemäß über Chatanfragen zu erreichen und zu bedienen. Das