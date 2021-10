Bad Wimpfen (ots) - Mit einer 360-Grad-Kampagne bewirbt Lidl unter dem Slogan"Noch mehr Vielfalt dauerhaft online" vom 11. Oktober bis 7. November seinvielfältiges Sortiment im Onlineshop, das dauerhaft und zu einem hervorragendemPreis-Leistungsverhältnis erhältlich ist. In Print- und Onlinemedien, TV- undRadio-Spots, am Point-of-Sale, in den sozialen Medien und auf lidl.de stellt derLebensmitteleinzelhändler verschiedene Produkte aus der Schlaf-, Kinder-,Küchen- und Werkstattwelt zu attraktiven Angebotspreisen in den Mittelpunkt. ImKampagnenzeitraum können Kunden sich zudem mit dem Code "VIELFALT" ihreBestellung im Lidl-Onlineshop ab einem Einkauf in Höhe von mindestens 49 Euroversandkostenfrei nach Hause liefern lassen.Bereits seit 2008 ergänzt das vielfältige Onlinesortiment mit Artikeln aus demNon-Food-Bereich, günstigen Aktionsprodukten sowie einem optimalen Mix ausMarken- und Eigenmarkenprodukten das Angebot in den Lidl-Filialen. Darüberhinaus bietet Lidl online eine große Auswahl an Weinen und Spirituosen sowieReisen und weitere Services an.Eine Verbraucherumfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntvbestätigt, dass der Lidl-Onlineshop zu Deutschlands besten Onlineshops 2021gehört: In der Kategorie "Generalisten mit Filialnetz", in der neun Unternehmenbeurteilt wurden, schneidet er als Gesamtsieger ab. Insgesamt wurden bei derdiesjährigen Befragung knapp 900 Unternehmen bewertet, über 63.500Kundenmeinungen in den sechs Leistungsbereichen Preis-Leistungsverhältnis,Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung, Bestell- undZahlungsbedingungen und dem Urteil zur Weiterempfehlung des Onlineshops gingenein.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5042753OTS: Lidl