Berlin (ots) -



- Immer größere Elektroschrottberge in Deutschland und katastrophal niedrige

Sammelmenge von nur 44 Prozent ausgedienter Elektrogeräte

- Weniger als 1 Prozent alter Elektrogeräte werden zur Wiederverwendung

aufbereitet

- DUH fordert verbindliche Sammelziele für Hersteller im Elektrogesetz,

Rücknahmepflicht auch für Händler mit geringerer Verkaufsfläche und die

Festlegung von Quoten zur Wiederverwendung



Anlässlich des Tags des Elektroschrotts am 14. Oktober weist die Deutsche

Umwelthilfe (DUH) auf das Problem immer größer werdender Elektroschrottberge und

viel zu geringer Sammelmengen hin. 2019 wurde in Deutschland mit rund 2,1

Millionen Tonnen Elektroschrott ein nie dagewesener Rekordwert erreicht.

Gleichzeitig beträgt die Sammelmenge alter Elektrogeräte gerade einmal 44

Prozent, obwohl das Elektrogesetz 65 Prozent vorschreibt. Obwohl viele Altgeräte

noch funktionstüchtig sind, wird hierzulande nur 1 Prozent zur Wiederverwendung

aufbereitet. Die DUH fordert eine flächendeckende Rücknahme ausgedienter

Elektrogeräte durch den stationären und Onlinehandel, die Verpflichtung für

jeden Hersteller, die gesetzliche Sammelquote zu erfüllen und eine Quote von

mindestens 15 Prozent für Altgeräte zur erneuten Nutzung. Dies muss die neue

Bundesregierung im Elektrogesetz festschreiben.







komfortabel ihre ausgedienten Elektrogeräte abgeben. Dies spiegelt sich in der

katastrophal niedrigen Sammelmenge von nur 44 Prozent wider. Dabei enthalten

alte Elektrogeräte Schadstoffe wie Schwermetalle, Flammschutzmittel und

Weichmacher, die unbedingt sachgerecht behandelt werden müssen. Wenn die von der

EU vorgegebene Sammelquote von 65 Prozent erfüllt werden soll, muss die neue

Bundesregierung die gesetzlichen Sammelziele für jeden Hersteller verbindlich

machen sowie Transparenz über die Sammelleistung schaffen. Bislang müssen die

jeweiligen Hersteller und Händler ihre verfehlten Sammelbemühungen nicht

öffentlich machen" , sagt Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin

der DUH.



Die DUH fordert zudem, dass alle Händler, die Elektrogeräte verkaufen, auch

entsprechende Altgeräte zurücknehmen müssen. Bislang ist das lediglich für

Händler mit einer Verkaufsfläche für Elektrogeräte von mehr als 400

Quadratmetern sowie für Supermärkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als

800 Quadratmetern vorgesehen.



"Im Elektrogesetz fehlen Impulse zur Förderung der Reparatur, Wiederverwendung

und einem verbesserten Öko-Design. Die neue Bundesregierung muss dringend

nachbessern. Wir können es uns nicht erlauben, funktionierende Elektrogeräte zu

vernichten. Politische Initiativen durch den Bundesrat für mehr Wiederverwendung

unterstützen wir deshalb. Mindestens 15 Prozent der Altgeräte sollten zur

erneuten Nutzung aufbereitet werden müssen" , sagt der DUH-Leiter für

Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.



Die Wiederverwendung von Elektrogeräten bringt enorme Umweltvorteile mit sich.

So spart bereits die Wiederverwendung eines 130 Gramm schweren Smartphones 14

Kilogramm Ressourcen und 58 Kilogramm CO2-Emissionen ein.



Hintergrund:



Seit dem 24. Juli 2016 können Verbraucherinnen und Verbraucher alte

Elektrokleingeräte bis 25 cm kostenlos bei Händlern zurückgeben, die

Elektrogeräte auf einer Fläche von mindestens 400 Quadratmetern verkaufen - bei

Onlinehändlern gilt die Versand- und Lagerfläche. Die kostenlose Rückgabe von

Altgeräten größer als 25 cm ist beim Kauf eines ähnlichen Neugeräts möglich. Mit

einem Anteil von 10 Prozent leistete der Handel im Jahr 2019 nur einen geringen

Beitrag zur Sammlung von Elektroschrott. Mit einer Sammelmenge von 947.100

Tonnen Elektroaltgeräten erreichte Deutschland in 2019 eine Sammelquote von rund

44 Prozent.



Links:



- Informationen zu Elektrogeräten:

https://www.duh.de/themen/recycling/elektrogeraete/

- Rückgabe ausgedienter Elektrogeräte:

https://www.duh.de/projekte/rueckgabe-alter-elektrogeraete/

- Handysammlung der DUH "Handys für die Umwelt":

https://www.handysfuerdieumwelt.de/



Pressekontakt:



Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin

0170 7686923, mailto:metz@duh.de



Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft

030 2400867-43, 0151 18256692, mailto:fischer@duh.de



DUH-Newsroom:



030 2400867-20, mailto:presse@duh.de



http://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,

http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfe,

http://www.linkedin.com/company/umwelthilfe



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5042809

OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.





"Verbraucherinnen und Verbraucher können immer noch nicht flächendeckend undkomfortabel ihre ausgedienten Elektrogeräte abgeben. Dies spiegelt sich in derkatastrophal niedrigen Sammelmenge von nur 44 Prozent wider. Dabei enthaltenalte Elektrogeräte Schadstoffe wie Schwermetalle, Flammschutzmittel undWeichmacher, die unbedingt sachgerecht behandelt werden müssen. Wenn die von derEU vorgegebene Sammelquote von 65 Prozent erfüllt werden soll, muss die neueBundesregierung die gesetzlichen Sammelziele für jeden Hersteller verbindlichmachen sowie Transparenz über die Sammelleistung schaffen. Bislang müssen diejeweiligen Hersteller und Händler ihre verfehlten Sammelbemühungen nichtöffentlich machen" , sagt Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerinder DUH.Die DUH fordert zudem, dass alle Händler, die Elektrogeräte verkaufen, auchentsprechende Altgeräte zurücknehmen müssen. Bislang ist das lediglich fürHändler mit einer Verkaufsfläche für Elektrogeräte von mehr als 400Quadratmetern sowie für Supermärkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als800 Quadratmetern vorgesehen."Im Elektrogesetz fehlen Impulse zur Förderung der Reparatur, Wiederverwendungund einem verbesserten Öko-Design. Die neue Bundesregierung muss dringendnachbessern. Wir können es uns nicht erlauben, funktionierende Elektrogeräte zuvernichten. Politische Initiativen durch den Bundesrat für mehr Wiederverwendungunterstützen wir deshalb. Mindestens 15 Prozent der Altgeräte sollten zurerneuten Nutzung aufbereitet werden müssen" , sagt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Die Wiederverwendung von Elektrogeräten bringt enorme Umweltvorteile mit sich.So spart bereits die Wiederverwendung eines 130 Gramm schweren Smartphones 14Kilogramm Ressourcen und 58 Kilogramm CO2-Emissionen ein.Hintergrund:Seit dem 24. Juli 2016 können Verbraucherinnen und Verbraucher alteElektrokleingeräte bis 25 cm kostenlos bei Händlern zurückgeben, dieElektrogeräte auf einer Fläche von mindestens 400 Quadratmetern verkaufen - beiOnlinehändlern gilt die Versand- und Lagerfläche. Die kostenlose Rückgabe vonAltgeräten größer als 25 cm ist beim Kauf eines ähnlichen Neugeräts möglich. Miteinem Anteil von 10 Prozent leistete der Handel im Jahr 2019 nur einen geringenBeitrag zur Sammlung von Elektroschrott. Mit einer Sammelmenge von 947.100Tonnen Elektroaltgeräten erreichte Deutschland in 2019 eine Sammelquote von rund44 Prozent.Links:- Informationen zu Elektrogeräten:https://www.duh.de/themen/recycling/elektrogeraete/- Rückgabe ausgedienter Elektrogeräte:https://www.duh.de/projekte/rueckgabe-alter-elektrogeraete/- Handysammlung der DUH "Handys für die Umwelt":https://www.handysfuerdieumwelt.de/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, mailto:metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, mailto:fischer@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5042809OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.