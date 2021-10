Drei mit der EDF-Gruppe verbundene Unternehmen unterstützen gemeinsam die Energiewende in Deutschland

Leipzig (ots) - EDF ENR, EDF Store & Forecast und Energy2market (e2m) haben auf der Fachmesse Intersolar/Energy Electric Storage Europe in München die Gründung eines Gemeinschaftsprojekts Energiewende & Neue Ressourcen am 07.10.2021 vorgestellt, um eine umfassende Antwort auf die Anforderungen zu geben, die sich aus den Herausforderungen der Energiewende für Unternehmen, Kommunen (Stadtwerke) und Entwickler von Projekten für Erneuerbare Energien in Deutschland ergeben.



EDF Energiewende & Neue Ressourcen, das seinen Sitz in Berlin haben wird, verfügt über eigene Mitarbeiter und Ressourcen, um in den kommenden Monaten die Präsenz auf dem deutschen Markt auszubauen.