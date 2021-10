Gold- und Silber-Longs steigen deutlich - CoT-Report

Anzeige

New York 11.10.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf Rohstoffe zuletzt wieder ausgeweitet. Vor allem bei Gold und Silber war ein deutliches Plus zu verzeichnen. Auch bei Weizen sieht man nun wieder steigende Preise.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 5. Oktober, um 5,2 Prozent auf 1.075.108 Kontrakte ausgeweitet. Dabei stand vor allem ein Anstieg der Netto-Longs auf Silber und Gold im Vordergrund.