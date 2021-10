Dortmund (ots) - Einfache Abläufe, passgenaue Absicherung, verlässlicher

Gesundheits-Service: Mit ConCEPT, der betrieblichen Krankenversicherung (bKV)

der Continentale, können Vermittler bei Firmenkunden punkten. Ein Online-Portal

sorgt für unkomplizierte, effiziente und digitale Prozesse für alle Beteiligten.

Darüber können die Versicherten jetzt auch wertvolle Assistanceleistungen

abrufen. Außerdem wartet die Continentale mit zwei neuen leistungsstarken

Produktlinien in den Bereichen Stationär und Zahn auf.



Das A und O: Schlanke und komfortable Prozesse





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Web-Portal ConCORP der Continentale ermöglicht es Unternehmen, vieleVerwaltungsschritte in der bKV digital abzuwickeln. Vorgänge wie Neuanmeldungen,Nach- und Abmeldungen der Mitarbeiter kann die Personalabteilung mit wenigenKlicks online erledigen. Dokumente lassen sich unkompliziert abrufen undeinsehen. Sogar die Mitarbeiter selbst können auf die digitale Plattformzugreifen und zum Beispiel Angehörige anmelden."Bei der betrieblichen Versorgung legen Firmenkunden großen Wert auf einemoderne, unbürokratische Verwaltung. Für unsere Vermittler wiederum sind diereibungslosen, effizienten Prozesse ein wichtiges Argument imBeratungsgespräch", so Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Krankenversicherung imContinentale Versicherungsverbund.Mitarbeiter profitieren von Gesundheits-ServiceAktuell hat die Gesellschaft ihr Web-Portal für bKV-Kunden um wertvolleAssistanceleistungen ergänzt. Über eine medizinische Hotline können dieArbeitnehmer im Leistungsfall rund um die Uhr kostenlos Hilfe in Anspruchnehmen. Außerdem können sie sich per Videotelefonie online beraten lassen. Einweiterer Pluspunkt, auch für den Arbeitgeber, ist die Vermittlung vonFacharztterminen: Dieser Service erhöht die Chance, dass der Mitarbeiterschneller gesund wird und damit auch wieder früher einsatzfähig ist.Hochwertige Gesundheitsversorgung für die BelegschaftDas bKV-Konzept der Continentale überzeugt auch durch sein Leistungsspektrum.Bereits mit dem innovativen Budgettarif ConCEPT Choose können Arbeitgeber ihreMitarbeiter sowie deren Familienangehörige breit und flexibel absichern. Zweizusätzliche Produktlinien machen das bKV-Angebot der Continentale jetzt nochattraktiver.Tariflinie ConCEPT Save: Privatpatient im KrankenhausDie neuen stationären Ergänzungsversicherungen der Tariflinie ConCEPT Savebieten den Mitarbeitern unter anderem eine privatärztliche Behandlung und freieKrankenhauswahl. Zur Auswahl stehen drei Tarife: Save More, Save und Save U. Jenach Tarif genießen die Arbeitnehmer die Unterbringung im Ein- oder