Getrieben werden die Kapitalmarktzinsen seit einiger Zeit durch steigende Inflationserwartungen. "Steigende Rohstoffpreise schüren Inflationsängste und führen zu einem Anstieg der Renditen", heißt es in einem Morgenkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Beteuerungen der Europäischen Zentralbank (EZB), wonach der Preisanstieg nur temporär sei und geldpolitisch nicht darauf reagiert werden müsse, zeigten am Rentenmarkt immer weniger Wirkung.

Auch in Großbritannien legten die Kapitalmarktzinsen weiter zu. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten zum Wochenstart mit bis zu 1,2 Prozent und damit so hoch wie letztmalig im Frühjahr 2019. Am Wochenende äußerten sich gleich zwei hochrangige Notenbanker zur Inflationsthematik. Während Zentralbankchef Andrew Bailey vor Inflationsrisiken warnte, begrüßte Notenbankmitglied Michael Saunders die zunehmende Erwartungshaltung an den Märkten in Richtung steigender Leitzinsen.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Markt für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige ranghohe Notenbanker, darunter EZB-Chefökonom Philip Lane. Aus den USA werden feiertagsbedingt keine nennenswerten Wirtschaftszahlen erwartet./bgf/jkr/mis