TYPICA ebnet den Weg für 100%igen Direkthandel mit Rohkaffee

Amsterdam (ots) - Die Online-Plattform TYPICA bringt Kaffeeproduzenten und

Röster zusammen - seit dem 1. Oktober 2021 auch in Deutschland. Die Plattform

ermöglicht es Röstereien, weltweit hochwertige Rohkaffeebestellungen aus mehr

als 21 Ländern zu tätigen und liefert saisonalen Kaffee direkt von den Erzeugern

zu den Röstereien. Das Besondere: Der Bohnenhandel ist bereits ab einer Menge

von 60kg möglich, also einem Jutesack, statt der herkömmlichen

Containerverladungen (18 Tonnen), was kleinen und mittleren Röstereien den

Zugang zum Welthandel stark erleichtert.



Gegründet wurde das globale Unternehmen von Ayane Yamada und Masashi Goto, die

mit TYPICA mehr Transparenz in den Vertrieb von Rohkaffee bringen möchten. Die

Möglichkeit für Produzenten und Röstereien, direkt miteinander auch kleinere

Bohnenmengen zu handeln (ab 60 kg statt einer Containerverladung von 18 t),

stärkt die Zusammenarbeit und lässt eine Gemeinschaft entstehen, die langfristig

der Kaffeeindustrie den Anstoß geben soll, sich in eine Industrie mit 100%igem

Direkthandel zu wandeln.









Bereits in den ersten Monaten nach dem Start von TYPICA im April 2021 ist das

Netzwerk auf mehr als 2.000 Erzeuger und Röster aus 12 Ländern angewachsen. In

Japan, wo die Plattform ihren Launch feierte, haben sich bereits mehr als 800

Röstereien registriert. Das Ziel bis 2025 ist es, dass die TYPICA-Gemeinschaft

auf mehr als 5.000 Erzeuger in 70 Ländern anwächst. Innerhalb des ersten Jahres

soll die Zahl von 3.000 Erzeugern und Röstern in 59 Ländern erreicht werden.

Seit Oktober dieses Jahres wurde der Vertrieb auf insgesamt 38 Länder wie die

Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,

Dänemark, Norwegen, Südkorea und Taiwan ausgeweitet.



Röstereien profitieren von kleinen Handelsmengen



Für kleine und mittlere Röstereien ist der Direkthandel bisher aufgrund der

Handelsmenge und der hohen finanziellen Kosten eine Herausforderung. In vielen

Fällen gibt es keine andere Möglichkeit, als sich in allen Aspekten des Handels

- von der Bestandskontrolle bis zum Einkauf - auf Handelsunternehmen zu

verlassen.



Unabhängigkeit vom Weltmarkt für Kaffeeproduzenten



Auch kleinen Kaffeeproduzenten, insbesondere Familienbetrieben, erlaubt das

TYPICA System, am Direkthandel teilzunehmen. Die Erzeuger können ihre Preise

selbst festlegen, ohne von den volatilen Schwankungen des internationalen

Marktes betroffen zu sein. TYPICA bietet eine Aufschlüsselung der Lieferkette

und der Preise für alle vertriebenen Mengen, um Transparenz zu gewährleisten und Seite 2 ► Seite 1 von 2



