DGAP-News: Nova Minerals Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

Nova Minerals Limited : Bonanza-Gehalte in RPM North einschließlich 132 m mit 10,1 g/t Au - Bohrungen durchteufen mächtige Zone mit hochgradigem Gold in Prospektionsgebiet RPM North

11.10.2021

Nova Minerals Limited : Bonanza-Gehalte in RPM North einschließlich 132 m mit 10,1 g/t Au - Bohrungen durchteufen mächtige Zone mit hochgradigem Gold in Prospektionsgebiet RPM North



11.10.2021 / 13:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nova Minerals Limited (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE: QM3) meldet Bonanza-Goldergebnisse aus dem Prospektionsgebiet RPM North, das innerhalb des unternehmenseigenen Vorzeige-Goldprojekts Estelle im produktiven Tintina-Goldgürtel liegt.

- Die Bohrungen im Prospektionsgebiet RPM North lieferten spektakuläre Ergebnisse (siehe Abbildung 1 und 2 in der originalen englischen Pressemitteilung):

- RPM-005 - 373 m mit 3,8 g/t Au ab 7 m - 287 m mit 4,8 g/t Au ab 7 m - 241 m mit 5,7 g/t Au ab 7 m - 187 m mit 7,3 g/t Au ab 34 m - 153 m mit 8,8 g/t Au ab 68 m - 132 m mit 10,1 g/t Au ab 89 m - 123 m mit 10,8 g/t Au ab 95 m - 98 m mit 12,6 g/t Au ab 95 m - 86 m mit 14,1 g/t Au ab 123 m - 3 m mit 32,8 g/t Au ab 181 m - 2,6 m mit 35,6 g/t Au ab 128 m - 2,4 m mit 41,8 g/t Au ab 125 m - 2,4 m mit 50,3 g/t Au ab 161 m - 3 m mit 97,8 g/t Au ab 169 m

(RPM-005 lieferte ab der Oberfläche innerhalb der vererzten Zone RPM North einen durchschnittlichen Gesamtgehalt von 3,5 g/t Au über 400 m)

- Das Arbeitsprogramm wird jetzt für die nächste Bohrrunde geplant, um RPM North zu erweitern und zu belegen, sowie die viel größere Goldzone bei RPM South so bald wie möglich im Jahr 2022 zu überprüfen.

- Bohrungen in RPM North sind abgeschlossen, die Analysen aus 3 Bohrungen stehen noch aus. Ziel ist es, bis Ende 2021 eine erste Ressource abzugrenzen und das Projekt durch die Entwicklungspipeline zu avancieren.

