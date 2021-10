Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Daimler-Aktie bei 96,07 Euro zu Beginn des Jahres 2015, ging anschließend in einen Abwärtstrend über und korrigierte in drei Wellen auf 21,01 Euro bis Anfang 2020 abwärts. Nur wenig später schlugen Investoren zu und hievten die Aktie bis Ende des zweiten Quartals 2021 auf ein Niveau von 80,41 Euro aufwärts. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung im letzten Quartal kam es nach Ausbruch über den kurzzeitigen Abwärtstrend zu einem neuerlichen Kaufsignal und einem Anstieg in dieser Woche auf rund 82,00 Euro.

2015‘er Hochs im Fokus

Investierte Anleger sollten ihre Stopps nun merklich nachziehen, hierzu könnte ein Niveau um 75,00 Euro zum Einsatz kommen. Aber auch frische Long-Positionen wären denkbar, noch immer besitzt die Daimler-Aktie reichlich Aufwärtspotenzial, als nächste Zielmarke ist das Niveau um 85,50 Euro zu nennen, darüber die Rekordstände aus Anfang 2015 bei 96,07 Euro. Vor zwischengeschalteten Rücksetzern sollte man sich nicht fürchten, bei 80,41 Euro liegt bereits eine erste signifikante Unterstützung vor. Weitere Abschläge könnte darunter auf 77,00 Euro erfolgen. Ins bärische Lager würde Daimler dagegen erst unterhalb von 67,11 Euro wechseln.