DEUTSCHE BANK stuft DAIMLER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein Investorentreffen mit Konzernchef und Finanzvorstand./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 06:22 / GMT