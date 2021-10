Die CDU bietet ein merkwürdiges Schauspiel: Alle haben mitgemacht – keiner ist dabei gewesen. Diese seltsame Trennung von tatsächlicher An- bei gleichzeitiger geistiger Abwesenheit setzt sich fort: Immer neue Aufrufe zur Erneuerung an Haupt und Gliedern werden laut und jeden Tag lauter. Das ist gut so. Bloß: Die Hände haben sie immer gehoben, die Erneuerer

Der Beitrag In der CDU revoltiert es ein wenig, aber nicht zu laut erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Tichy.