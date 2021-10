+++ Neuemission +++ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt 6,00%-Anleihe (A3MP5K) – Zielvolumen von 15 Mio. Euro

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität. Auf Konzerneben konnte die NZWL in den ersten sechs Monaten 2021 ein Konzernergebnis von 3,0 Mio. Euro erwirtschaftet, nach einem Verlustergebnis von 2,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

INFO: Der von der CSSF gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist hier einsehbar.

Zeichnungsphase vom 28. Oktober bis 11. November 2021

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der NZWL-Anleihe 2021/26 in Deutschland und Luxemburg erfolgt vom 28. Oktober 2021 bis zum 11. November 2021 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an Inhaber der 6,50%-NZWL-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) zwischen dem 13. Oktober 2021 bis zum 5. November 2021 (18 Uhr MEZ). Die Anleihen werden im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 6,00%-Anleihe getauscht, zudem erhalten die Inhaber je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/22 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 64,64 Euro.

Hinweis: Die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durchführen. Die neue NZWL-Anleihe 2021/26 soll voraussichtlich am 15. November 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

