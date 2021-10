IWF-Aufseher fällen noch keine Entscheidung über Direktorin Georgiewa

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Vorwürfen der Manipulation eines Berichts zugunsten Chinas berät das Aufsichtsgremium des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiter über die Zukunft von Direktorin Kristalina Georgiewa. Um weitere Details aufzuklären, habe sich der Exekutivrat erneut mit der IWF-Chefin und den Anwälten getroffen, die den Vorfall im Auftrag der Weltbank untersucht hätten, erklärte IWF-Sprecher Gerry Rice am späten Sonntagabend (Ortszeit). Der Rat habe bei dieser Sitzung bedeutende Fortschritte gemacht und wolle die Angelegenheit "sehr bald" abschließen.

Das 24-köpfige Gremium, in dem die IWF-Mitgliedstaaten beziehungsweise Anteilseigner vertreten sind, sei einer "gründlichen, objektiven und zeitnahen Überprüfung" verpflichtet, erklärte Rice. Das Gremium hatte zuletzt am Freitag bis in den Abend über die Angelegenheit beraten.