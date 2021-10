Paris (ots/PRNewswire) - Thierry Ehrmann , Vorstandsvorsitzender und

Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von Artprice erklärt dazu:



Verkaufsstrategien, basierend auf einer großen Zahl an Werken und relativ

kostengünstigen Preisen und die steigende Nachfrage durch die aus mehreren

Generationen stammenden Sammlern schützten die zeitgenössische Kunst, im

Vergleich zu den anderen Segmenten, sehr gut vor den negativen Auswirkungen der

Gesundheitskrise.





Tatsächlich geht der Zeitraum 2020/21 in der Auktionsgeschichte derzeitgenössischen Kunst als das beste Jahr hervor, sowohl im Hinblick auf dieverkauften Lose als auch auf den weltweit erzielten Auktionsumsatz; außerdemtauchte die zeitgenössischen Kunst im Vergleich zu den anderen Marktsegmenten indiesem Zeitraum in einen völlig neuen Bereich ein.Etwas von dieser Entwicklung ist auf die aufsehenerregende Ankunft der NFTs unddie atemberaubenden Preise zurückzuführen, die für Werke von sehr jungenKünstlern gezahlt wurden; beide Aspekte trugen zu einer tiefgreifendenVeränderung des Kunstmarktes insgesamt bei. Die NFTs sind sehr wahrscheinlichgeprägt durch eine wesentliche Beschleunigung des Hegelschen Machtkampfes;dieser wird Künstler von Bedingungen befreien, die der Sklaverei ähneln, sie zuMeistern ihrer eigenen Märkte machen und im Rahmen dieses Prozesses den gesamtenKunstmarkt neu gestalten.Im Zeitraum 2020/21 konnte man eine auffällige Öffnung des östlichenKunstmarktes für westliche Kunst beobachten, ein Trend, der es Hongkongermöglicht hat, sich als zweite Drehscheibe für den Kauf- und Verkaufzeitgenössischer Kunst zu etablieren.In den letzten 21 Jahren verzeichnete der Markt für zeitgenössische Kunst eineSteigerung des Volumens von +2 700%; im letzten Jahr einen deutlichen Anstiegvon +117%. Er ist nun einen vollständig entwickelter, weltweiter Markt, der sichauf die 5 Kontinente erstreckt."Als ein Künstler und Bildhauer mit 35 Jahren Erfahrung und als Gründer desMuseums für zeitgenössische Kunst mit dem Namen Organe Contemporary Art Museum(das von L'Obs. als das "Museum der Zukunft" bezeichnet wird -https://youtu.be/29LXBPJrs-o - und die Institution Abode of Chaos verwaltet)glaube ich, dass im Jahr 2021 - in einer Gesellschaft, die alle Formen derEinzigartigkeit ohne Umwege zerstört - die zeitgenössische Kunst die letzteeinmalige Kategorie ist, die unser Menschsein bekräftigen kann. Außerdem scheintmir, dass damit die wachsende Leidenschaft für Kunst erklärt werden kann, diebereits 120 Millionen Sammler, Fachkräfte und Kunstbegeisterte anzieht."Wie am 4. Oktober 2021 exklusiv in der AFP (einschließlich Schlüsselzahlen)