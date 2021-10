DGAP-Ad-hoc: Doralis SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Hauptversammlung Doralis SE: Neuwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates in erster ordentlicher Hauptversammlung 11.10.2021 / 14:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Neuwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates

in erster ordentlicher Hauptversammlung -



Die Aktionäre der Doralis SE ("Gesellschaft") haben in der ersten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Oktober 2021 neue Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt. Es wurden mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung folgende Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates bestellt:

1. Alexander Richard Eberl

2. Marquard von Pfetten-Arnbach

3. Florian Distler

Die Bestellung der neuen Verwaltungsratsmitglieder erfolgte für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde in anschließender Sitzung des neu gewählten Verwaltungsrates einstimmig Herr Alexander Richard Eberl gewählt. Zum geschäftsführenden Direktor wurde Herr Alexander Herbst bestellt.



Hamburg, den 8. Oktober 2021

Doralis SE, Hamburg

Der geschäftsführende Direktor

Sprache: Deutsch Unternehmen: Doralis SE Alter Wall 32 20457 Hamburg Deutschland Telefon: + 49 40 809031 9160 E-Mail: info@doralis.de Internet: www.doralis.de ISIN: DE000A2P74C5 WKN: A2P74C Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1239759

