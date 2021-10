Die Regulierungssorgen rund um den Bitcoin scheinen vorerst vergessen. Sollten Hiobsbotschaften ausbleiben, könnte schon bald wieder die 60.000-Dollar-Marke fallen, glaubt Krypto-Analyst Timo Emden.

Der Bitcoin legte am Montag deutlich zu. Am Nachmittag steht die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt mehr als 2,5 Prozent im Plus. Eine Einheit der Cyberdevise kostet derzeit 56.590 US-Dollar (Stand: 11.10.2021, 13:43 Uhr, CoinMarketCap.com):