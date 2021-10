Aurubis AG: Tomorrow Metals by Aurubis: Multimetall-Anbieter steht für starkes Nachhaltigkeits-Commitment

- Aurubis führt das Label "Tomorrow Metals by Aurubis" zur London Metal Exchange-Woche ein

- Label fasst die zahlreichen Maßnahmen des Konzerns zusammen, mit denen die Nachhaltigkeitsleistung weiter gesteigert werden soll

- Vorstandsvorsitzender Harings: "Verpflichten uns zu einem stetig geringeren ökologischen Fußabdruck in unseren Produkten"

Hamburg/London, 11. Oktober 2021 - Im Rahmen der London Metal Exchange-Woche, dem jährlichen Treffen der Metallbranche in der britischen Hauptstadt, hat der Multimetall-Anbieter Aurubis sein neues Label vorgestellt: Mit dem Namen "Tomorrow Metals by Aurubis" unterstreicht der Konzern seinen starken Fokus auf Nachhaltigkeit.

"Wir zeigen damit unseren Kunden, dass verantwortungsvolles Handeln bei Aurubis eine Haltung ist und wir bei allen Aktivitäten höchste Standards für die Energieeffizienz und den Umweltschutz anlegen. ,Tomorrow Metals by Aurubis' steht für die Zusage, dass wir uns als nachhaltigstes Hüttennetzwerk der Welt dazu verpflichten, stetig mehr Wert mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck zu liefern", betont Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG.

Michael Hellemann Soerensen, Leiter des Bereichs Commercial bei Aurubis, hebt hervor: "Mit diesem Commitment fassen wir unsere zahlreichen Anstrengungen für mehr nachhaltiges Handeln und Wirtschaften zusammen, die wir in der Vergangenheit bereits geleistet haben und auch in Zukunft stark vorantreiben werden. Wer heute und zukünftig bei Aurubis kauft, kann sich sicher sein: unsere Metalle sind führend im Hinblick auf den Umweltfußabdruck."

Hinter dem Kundenversprechen "Tomorrow Metals by Aurubis" stehen belastbare Kennzahlen, die regelmäßig berichtet und durch wirksame Maßnahmen weiter verbessert werden.

- Beim Umweltschutz hat Aurubis seit dem Jahr 2000 mehr als 670 Millionen Euro in Umweltmaßnahmen investiert und so unter anderem erreicht, die Staubemissionen in der Luft um 96 % und die Metallemissionen in Gewässern um 88 % konzernweit bei der Kupferproduktion zu reduzieren.