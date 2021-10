Zuletzt hat es die Aktien mancher chinesischer Technologieriesen regelrecht zerlegt. So fiel die Aktie des Branchengiganten Alibaba Group (WKN: A117ME), dessen Gründer, langjähriger CEO und Großaktionär Jack Ma bei der Kommunistischen Partei (KP China) in Ungnade gefallen ist, zwischenzeitlich um fast die Hälfte. Wie aber ist es um diese Aktien jetzt wirklich bestellt?Die Alibaba Group ist ein im chinesischen Hangzhou ansässiger Internetkonzern. Ursprüngliches Kerngeschäft des vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründeten Unternehmens war der B2B- sowie B2C-E-Commerce. Inzwischen hat man sich jedoch deutlich breiter aufgestellt, ein bisschen nach dem Vorbild von Amazon.com. Oftmals wird Alibaba im Westen auch als chinesische Amazon bezeichnet, was jedoch eigentlich falsch ist. Denn die Gesellschaft war, zumindest ursprünglich, eher eine Art chinesisches eBay.