MGI zahlt Anleihe 2019/24 im Volumen von 25 Mio. Euro vorzeitig zurück

Aufgrund der starken operativen Performance sind die Kapitalkosten von MGI zuletzt signifikant gesunken. So wurde u.a. unlängst die besicherte schwedische Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) in Höhe von 80 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro zu einem Ausgabepreis von 103% aufgestockt, was zum Ausgabezeitpunkt einem Effektivzins bis zur Fälligkeit von 4,76% entspricht. Damit liegt der Zinsaufwand für MGI deutlich unter dem Zinssatz der unbesicherten 7,00%-Anleihe 2019/24. Deshalb hat sich das Unternehmen entschieden, die deutsche Anleihe 2019/24 vorzeitig zurückzuzahlen.

„Umsatzwachstum von über 70% in 3 Jahren“

„MGI hat sich seit der Ausgabe der deutschen Anleihe vor zwei Jahren signifikant weiterentwickelt. Basierend auf der konsequenten Ausführung unserer Strategie haben wir in den vergangenen drei Jahren ein Umsatzwachstum von über 70% erzielt. Unsere Strategie besteht darin, die notwendige erfolgskritische Masse durch M&A-getriebenes anorganisches Wachstum aufzubauen und das basierend auf einer Portfolio-Strategie mit organischem Wachstum zu kombinieren. Seit unserem Start im Jahr 2012 bis in das Jahr 2017 sind wir ausschließlich anorganisch gewachsen. Dann haben wir unseren Fokus auch auf organisches Wachstum gerichtet. Mit gezielten Investitionen in organisches Wachstum konnten wir im Jahr 2018 bereits 5% organisches Wachstum erzielen und dies kontinuierlich auf 37% organisches Wachstum im ersten Halbjahr 2021 steigern. Dies war dank der Mittel und des Vertrauens unserer Anleihe-Investoren und unserer Aktionäre möglich. Dafür danken wir unseren Investoren herzlich und freuen uns auf weiteres profitables Wachstum der MGI.“, sagt Remco Westermann, CEO von Media and Games Invest SE.

