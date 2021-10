CANOTWAIT_ by William Chan stellt seine Herbst/Winter 2021 Kollektion vor

SHANGHAI, 11. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- CANOTWAIT_, gegründet von William Chan, hat seine mit Spannung erwartete Herbst/Winter-Kollektion 2021 vorgestellt. Die Marke stand in letzter Zeit im Rampenlicht der Modewelt und wurde sowohl von den Fashionstars als auch von der Streetwear-Branche positiv aufgenommen. Die Herbst/Winter-Kollektion CANOTWAIT_ 2021 mit der Designer Series und der ToWear Series trägt den Titel „CANOTWAIT TO GO HIGHER" und lässt William Chans Liebe zum Camping, Skifahren und anderen Outdoor-Aktivitäten in die Bekleidungsdesigns dieser Saison einfließen. Mit großflächigen abstrakten Beiträgen wird die inspirierende Ästhetik der Natur dargestellt. Die Sammlung weckt die in den Menschen schlummernde Energie, die sie dazu bringt, den Aufstieg fortzusetzen und „GO HIGHER".

Die ToWear-Serie integriert eine Vielzahl von modischen Elementen in ihre neue Kollektion von Cordjacken, Pullovern aus Wollmischungen, Jeansjacken, Jacken aus Kunstleder und anderen Artikeln, die sich durch ihre besondere Textur auszeichnen. Die Serie lässt sich von den Farben der Natur inspirieren. Das Ergebnis sind mehrfarbige Mohair-Pullover, Schals und vollflächig bedruckte Hemden mit Texturen, die Konturlinien einbeziehen, sowie Jacquard-Montur-Strickjacken und eng anliegende Outfits für Damen.