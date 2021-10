SUSE beschleunigt die cloudnative Innovation mit neuen Entwicklungen bei Harvester und weiteren Beta Open Source-Projekten

-- SUSE fördert die breite Einführung von Kubernetes in Produktionsumgebungen mit Beta-Versionen für die innovativen Open Source-Projekte Epinio, Kubewarden, Opni und Rancher Desktop

LOS ANGELES, 11. Oktober, 2021 /PRNewswire/ -- SUSE, ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger Enterprise Open Source-Lösungen, stellt heute die Integration von SUSE Rancher mit Harvester vor. Durch diese Integration entsteht eine umfassende Open Source Hyperconverged-Lösung (HCI). Unternehmen beschleunigen mit Harvester ihre digitale Transformation, da sie ihren IT-Betrieb konsolidieren, vereinfachen und modernisieren können. Seit der Übernahme von Rancher Labs im Dezember 2020 hat SUSE sein Engagement für die Entwicklung von Innovationen für sein cloudnatives Portfolio durch Investitionen in Open Source-Projekte verstärkt. Zu diesen Projekten gehören Harvester, Epinio, Kubewarden, Opni und Rancher Desktop. Die Plattformen werden auf der KubeCon Nordamerika am Stand P3 von SUSE vorgeführt.

Open Source HCI für cloudnative Anwendungsszenarien On-Premises und an der Edge

Im Mittelpunkt der KubeCon Nordamerika steht bei SUSE die Integration von SUSE Rancher mit Harvester. Diese Lösung vereinheitlicht die Bereitstellung von virtuellen Maschinen und Containern, ohne die Komplexität, Einschränkungen und Zusatzkosten, die bei traditionellen Anbietern entstehen. Harvester wurde entwickelt, um die GitOps-gestützten Continuous-Delivery-Funktionen von SUSE Rancher zu nutzen und potenziell Tausende von HCI-Clustern zu verwalten, auf denen eine Mischung aus virtuellen Maschinen (VM) und containerisierten Workloads vom Core bis zur Edge laufen. Anwender von SUSE Rancher können jetzt Kubernetes-Cluster auf Harvester-VMs erstellen. Harvester wiederum kann SUSE Rancher nutzen, um so eine zentrale Benutzerauthentifizierung und Multi-Cluster-Verwaltung zu ermöglichen.

„Mit dem freien Zugang für Anwender zu Open Source-Projekten wie Harvester, beschleunigen wir die digitale Transformation", so Sheng Liang, President Engineering und Innovation bei SUSE. „Durch Investitionen in diese Projekte bieten wir unseren Kunden die notwendigen Technologien, um die Lücke zwischen Legacy- und cloudnativer-IT zu schließen. Harvester ist nur ein Beispiel für die Technologien, die wir durch unsere Investitionen in Open Source-Innovationen realisieren."