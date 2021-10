HAMBURG (dpa-AFX) - Mit einer Weltpremiere auf der Schiene hat in Hamburg ein internationaler Mobilitätskongress begonnen: Erstmals haben Deutsche Bahn und Siemens eine S-Bahn digital gesteuert vollautomatisch fahren lassen. Bahnchef Richard Lutz kündigte an, die Technologie werde schrittweise auf das gesamte S-Bahn-Netz der Hansestadt und später auch auf andere Netze in Deutschland ausgedehnt. Nach Worten von Siemens-Chef Roland Busch handelt es sich um eine "Blaupause für die Digitalisierung der Schiene in Deutschland, Europa und der ganzen Welt". Autonome Bahnen gebe es zwar schon länger. Neu sei das offene System, das mit jeder Bahn kompatibel sei, die die technischen Standards beherrsche.

Auf dem Weltkongress für intelligente Transportsysteme (ITS) will Hamburg eine Woche Schaufenster für die Zukunft der Mobilität sein. "Sie erleben auf dem ITS-Kongress eine Stadt, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellt und die Mobilitätswende aktiv voranbringt", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zur Eröffnung der Schau. "Dazu gehören autonomes Fahren im Echtbetrieb, intelligente Verkehrssteuerung auf Straßen und Schienen sowie digitale Dienste, die unsere Mobilität einfacher, effizienter und klimafreundlicher machen." Hamburg sei "ein Reallabor" für die Zukunft der Mobilität, sagte der Chef des Veranstalters Ertico, Angelos Amditis. 400 Aussteller sind präsent; erwartet werden bis Freitag rund 13 000 Besucher in den Hamburger Messehallen, vor allem Experten für Verkehr, Logistik und Digitalisierung.