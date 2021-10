Vale tritt der International Copper Association bei

Washington (ots/PRNewswire) - Die International Copper Association (ICA) gab die

Aufnahme von Vale International S.A. (Vale) als neuestes Mitglied bekannt. Vale

wurde heute auf der ICA-Jahresmitgliederversammlung in London als Mitglied in

den Verband aufgenommen.



Vale, mit Hauptsitz in Brasilien, gehört zu den größten Bergbauunternehmen der

Welt und ist in rund 30 Ländern tätig. Vale ist bestrebt, eines der sichersten

und zuverlässigsten Bergbauunternehmen der Welt zu werden. Der Beitritt von Vale

zum ICA erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Kupferindustrie, die

bestrebt ist, die globalen Ziele des Pariser Klimaabkommens und der UN-Ziele für

nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.





Mark Travers, Executive Vice President, Vale Base Metals, erklärte: "Vale hatsich verpflichtet, die Nachhaltigkeit in sein Geschäft zu integrieren, indem esein starkes und positives wirtschaftliches, soziales und ökologisches Erbeaufbaut und die mit seinen Aktivitäten verbundenen Auswirkungen abmildert. DerKupferabbau ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts, und wir nehmen unsereVerantwortung für die Umwelt sehr ernst. Der ICA leitet seine branchenweitführenden Mitglieder auf dem Weg zur kollektiven Kohlenstoffneutralität an, undVale ist der Ansicht, dass es wichtig ist, bei diesem Wandel mit den anderenMitgliedern zusammenzuarbeiten."ICA-Präsident Anthony Lea fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass Vale sich uns andiesem entscheidenden Punkt anschließt, an dem ESG-Themen und die Eindämmung desKlimawandels die Branche zu einem positiven Wandel bewegen. Wir arbeiten eng mitunseren Mitgliedern zusammen, um die Möglichkeiten zu definieren, wie dieKupferindustrie ihre eigenen Prozesse dekarbonisieren kann, und wir streben an,bis Anfang nächsten Jahres einen Fahrplan zur Erreichung dieses Zielsvorzulegen. Es ist entscheidend, dass Vales Stimme dabei gehört wird.""Als ICA-Vorsitzender und langjähriges Mitglied des ICA freue ich mich, Vale anBord zu haben, um die Stimme der Kupferindustrie zu stärken", sagte derICA-Verwaltungsratsvorsitzende Steve Higgins (Freeport McMoRan). "DerWertbeitrag, den der ICA für die Branche leistet, ist groß, und wir freuen uns,dass sich andere Branchenakteure mit uns zusammenschließen, um für unseregemeinsamen Interessen einzutreten."Der ICA hat 31 Mitglieder auf sechs Kontinenten.Informationen zu ValeUrsprünglich 1942 als staatseigene Companhia Vale do Rio Doce gegründet, istVale heute an der Börse notiert und zählt zu den größten Bergbauunternehmen derWelt. Vale ist in rund 30 Ländern tätig und arbeitet daran, natürlicheRessourcen in Wohlstand und nachhaltige Entwicklung umzuwandeln.Informationen zur International Copper AssociationDer internationale Kupferverband (International Copper Association - ICA)vereint die weltweite Kupferbranche, um den Markt für Kupfer zu entwickeln undseine Position zu verteidigen und einen positiven Beitrag zu den Zielen derVereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Der ICA hat seinenHauptsitz in Washington, D.C. und Geschäftsstellen in Asien, Europa undNordamerika. Der ICA und seine Copper Alliance®-Partner sind in über 60 Ländernweltweit tätig.