Hugo Boss erzielt mit 4 Milliarden Impressionen in 4 Tagen die größte Social Media-Berichterstattung in der Geschichte der Fashion Week

Metzingen (ots/PRNewswire) - Im Rahmen seiner neuen Wachstumsstrategie, Markenzu stärken und jüngere Kundengruppen anzusprechen, feierte HUGO BOSS den Launchseiner zweiten BOSS X Russell Athletic Capsule Collection mit einemactiongeladenen Phygital-Erlebnis. Die physische Präsentation der Kollektion ineinem Baseballstadion in Mailand bildete nur den Rahmen für die umfangreicheAktivierung in den sozialen Medien. Die Veranstaltung war so konzipiert, dasssie an jeder Ecke einen "postbaren" Moment bot. Mit einem globalen Streamingüber die BOSS-Kanäle erhielten alle Kunden einen digitalen Platz in der erstenReihe.Die Darsteller und das Publikum wurden strategisch anhand ihres Instagram- oderTikTok-Profils und ihres Status ausgewählt: Neben Models wie Gigi Hadid, IrinaShayk, Joan Smalls, Cindy Bruna, Alton Mason und Adut Akech feierten auch dieAthleten Alica Schmidt, Trenten Merrill und Race Imboden sowie K-Pop-Star BigMatthew und TikToker Khaby Lame (@khaby.lame) ihr Laufstegdebüt. Khaby Lame, derzum Abschluss der Show einen exklusiven Auftritt hatte, ist mit 113 MillionenFollowern einer der erfolgreichsten TikTok-Creators und BOSS ist die ersteModemarke, die jemals auf seinem Kanal gepostet wurde. Social-Media-Stars wieChiara Ferragni, Fedez, Fai Khadra, Avan Jogia und Benji Krol teilten außerdemihre Erlebnisse an diesem Tag.Der phänomenale digitale Buzz, der auf der ganzen Welt erzeugt wurde, übertrafalles, was die Marke jemals zuvor gesehen hat. Damit war die Veranstaltung, dieam vergangenen Donnerstag stattfand, das größte Social-First-Event in derGeschichte von HUGO BOSS."Diese Veranstaltung ist unser Maßstab für das, was wir als Erlebnis für Kundenauf der ganzen Welt ab heute liefern. Sie unterstreicht das große Potenzial unddie globale Markenstärke von BOSS und entspricht unserem Ziel, Kunden zu Fans zumachen. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem Team weiter zugehen", so Daniel Grieder, Vorstandsvorsitzender der HUGO BOSS AG.Der Social-Media-Erfolg der Veranstaltung ist über alle Bereiche, Kanäle undKPIs hinweg sichtbar:- Insgesamt 3,9 Milliarden Impressionen in 4 Tagen erzielt- Über 25 Millionen Engagements über alle Social-Media-Kanäle innerhalb derersten 4 Tage- Innerhalb der ersten Tage 2,2 Milliarden Aufrufe des Tiktok-Wettbewerbs#BOSSMOVES, bei dem Tausende von TikTokern Inhalte erstellten, um eine vonfünf exklusiven NFT-Bomberjacken zu gewinnen- Innerhalb einer Woche hat die Hashtag-Challenge 3 Milliarden Aufrufe erreicht- 1,3 Millionen Videos mit Bezug zu #challenge wurden von den TikTok-Nutzernerstellt- #BOSSMoves aktuell auf TikTok