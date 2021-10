Valneva: Der Anfang vom Ende?

Schlechte Laune ist heute bei allen Valneva-Aktionären angesagt. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von rund vier Prozent aus. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 28,28 USD. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Valneva marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund vierzehn Prozent entfernt. Diese Grenze ist bei 24,83 USD zu finden. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von Valneva überzeugt sind, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. So können Sie bei der Aktie heute einen satten Rabatt einstreichen. Wer ohnehin nichts von Valneva hält, hat heute allen Grund zur Freude.

