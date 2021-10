Getestete sind solidarisch, nicht Geimpfte Autor: Tichys Einblick | 11.10.2021, 17:49 | | 16 0 | 0 11.10.2021, 17:49 | Ab heute ist der kostenlose Bürgertest in Deutschland Geschichte. Wer jetzt als Ungeimpfter in Restaurants und andere Stätten des öffentlichen Lebens will, muss tief in die Tasche greifen. Die Preise werden sich jetzt zwar erst in den nächsten Wochen einpendeln, je nach Stadt und Testfirma liegen die angesetzten Preise bisher aber in der Richtung von Der Beitrag Getestete sind solidarisch, nicht Geimpfte erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Air Türkis.

