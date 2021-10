FuelCell Energy, war das erst der Anfang?

FuelCell Energy begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Die Aktie liegt immerhin rund acht Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche FuelCell Energy-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund vierzehn Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 7,86 USD. Bei FuelCell Energy ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

Fazit: FuelCell Energy kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können.