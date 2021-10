GameStop mit beeindruckendem Start! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.10.2021, 18:32 | | 23 0 11.10.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Nur eine Richtung kennt heute GameStop. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund acht Prozent aufwarten. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken. Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 165,81 USD. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten. Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien haben Sie nach der Bundestagswahl eine Gewinnchance von 427%! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 187,12 USD, womit sich GameStop in Abwärtstrends befindet. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann. Fazit: Wie es bei GameStop weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

0 Autor abonnieren

Disclaimer