Cancom will eigene Aktien kaufen Der IT-Konzern Cancom kündigt den Rückkauf eigener Aktien über die Börse an. Man wolle im Zeitraum vom 20. Oktober 2021 bis längstens zum 19. Oktober 2022 bis zu Stück 3.504.363 eigene Aktien erwerben, so das Münchener Unternehmen. Der Rückkauf …