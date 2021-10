Trade & Value AG: Vertrag über den Verkauf der Aktienposition in der Lena Beteiligungs AG erfüllt + aktueller NAV

Oldenburg, den 11. Oktober 2021 - Der von der Trade & Value AG in der Meldung vom 01.10.21 gemeldete Vertrag über die Veräußerung der bestehenden Aktienposition in der Lena Beteiligungs AG wurde heute erfüllt. Demnach wurden 73.051 Aktien zu 2,46 Euro je Aktie verkauft.

Um unseren Aktionären eine realistische Einschätzung des aktuellen Nettoinventarwertes (NAV) zu ermöglichen, haben wir diesen untertägig am 11.10.21 berechnet:

Der NAV beträgt demnach 2,55 Euro je Aktie (+0,18 Euro je Aktie im Vergleich zum 30.09.21)

Die Liquiditätsquote auf den NAV beträgt nun 29,7%.



Die Trade & Value AG im Profil

Die Trade & Value AG entstand zum Jahresende 2001 nach Übernahme der Vermögenswerte eines 1996 gegründeten Investmentclubs. Mit einem professionellen Handelszugang zur Börse setzt die Beteiligungsgesellschaft zum einen auf das so genannte 'Trading', bei dem auch kurzfristige Gewinne erzielt werden können, zum anderen auf das mittel- bis langfristige 'Value Investing'. Diese gegensätzlichen Anlagestile werden so zu einer Philosophie verbunden. Die Trade & Value AG ist seit dem 2. August 2004 im Freiverkehr der Hamburger Börse notiert.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Trade & Value AG dar.

1239933 11.10.2021