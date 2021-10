Stern Immobilien meldet den Zukauf eines Wohnungs-Portfolios: Über die Tochtergesellschaft Stern Wohnen GmbH habe man 152 Wohneinheiten in München erworben, heißt es am Montag vonseiten des m:access-notierten Unternehmens.Die Gesamtwohnfläche beträgt 10.500 Quadratmeter. „Zudem besteht die Möglichkeit, in den kommenden Jahren das Portfolio weiterzuentwickeln und zusätzlichen Wohnraum in ähnlicher Größenordnung zu ...