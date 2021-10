Panik bei E.ON!

Das Lachen dürfte E.ON-Aktionären heute vergehen. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund fünf Prozent. Auf 10,30 EUR verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von E.ON der letzten drei Monate.

Die mittelfristige Technik hat sich mit diesem Rücksetzer jetzt spürbar verschlimmert. Da heute ein weiteres Sicherheitsnetz durchtrennt wird. So rutscht der Kurs heute auf ein neues Monatstief. Bisher markierten 10,47 EUR diesen Tiefpunkt. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Investoren, die generell von E.ON überzeugt sind, bekommen damit die nächste Chance zum Kauf. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verstärken.

