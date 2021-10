JinkoSolar das war erst der Anfang!

Mit einem kräftigen Anstieg begeht JinkoSolar den heutigen Handelstag. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund sieben Prozent aus. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 50,60 USD hingeblättert werden. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund eins Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser Hochpunkt verläuft bei 50,87 USD. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wer von JinkoSolar ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

