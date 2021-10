Geek Bar schützt die Rechte und Interessen der Verbraucher durch verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Produktfälschungen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Geek Bar, eine bekannte Marke für

Einwegartikel, hat kürzlich drei Maßnahmen zur Bekämpfung von Fälschungen

eingeleitet, um die anhaltenden Probleme im Zusammenhang mit gefälschten Waren

zu lösen und die Rechte und Interessen der Verbraucher wirksam zu schützen:



- Verbesserung der Qualität des Designs und des Drucks von Verpackungen, die für

den Versand und die Präsentation von Produkten verwendet werden, um es den

Verbrauchern zu erleichtern, gefälschte Waren zu erkennen.

- Einrichtung einer Task Force zur Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden

bei der Bekämpfung von Fälschungen.

- Strenge Kontrollen des Einzelhandelsnetzes durch die Erstellung einer

schwarzen Liste, um zu verhindern, dass Geschäfte, die in den Verkauf von

gefälschten Produkten verwickelt sind, unsere Produkte führen.





"Geek Bar hat sich auf den Schutz seiner eigenen Marke konzentriert undgleichzeitig großen Wert auf die Gesundheit der Verbraucher gelegt. Die Produktevon Geek Bar werden nur über legale Vertriebskanäle an Erwachsene verkauft",sagte der Geschäftsführer von Geek Bar. "Gefälschte und minderwertigeVaping-Produkte sind unsauber hergestellt und enthalten nicht zertifiziertesTabaköl und Batterien, was zu ernsthaften Sicherheitsproblemen führen kann. Wirhaben und werden auch weiterhin unsere Anstrengungen maximieren, um dieVerkaufsquellen streng zu verwalten und zu kontrollieren."Seit Anfang 2021 hat Geek Bar seine Markenbekanntheit gesteigert und eineVormachtstellung auf dem Markt für Einwegartikel mit Pads erreicht. DasUnternehmen hat Rückmeldungen über Hunderte von mutmaßlichen Fälschungenerhalten, die von unqualifizierten, schlecht ausgerüsteten Betrieben hergestelltwurden, die illegale Produktionsmittel eingesetzt haben, um Kosten zu senken undden Gewinn zu maximieren, ohne die geringste Rücksicht auf die Gesundheit desBenutzers und die sichere Verwendung des Produkts.Die Geek Bar Task Force führte internationale Operationen zur Bekämpfung vonFälschungen durch. So unterstützte Geek Bar vor kurzem den britischen Zoll beider Beschlagnahme von 2.800 gefälschten Geek Bar Pads; außerdem half Geek Barden chinesischen Strafverfolgungsbehörden bei der Aufklärung von drei Fällen, indenen es um Fälschungen der Marke ging. Die kriminelle Industriekette, die diePlattenherstellung, die Produktionsanlagen und die Vertriebsnetze umfasste,wurde zerschlagen, und alle damit verbundenen Linien und Ausrüstungen sowie35.000 Geek Bar-Fälschungen wurden beschlagnahmt.Geek Bar erfüllt internationale Standards in der gesamten Industriekette, vonder Forschung und Entwicklung bis hin zu Produktion und Vertrieb, und hat diehöchste TPD-Zertifizierung der Europäischen Union erhalten, die Sicherheit unddie Reduzierung von Gefahren gewährleistet. Gleichzeitig beantragt dasUnternehmen die Zertifizierung durch die US-Bundesbehörde zur Lebens- undArzneimittel-Überwachung (FDA).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656432/A_diagram_comparing_the_internal_parts_of_a_real_Geek_Bar_alongside_a_counterfeit_one.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1656433/A_diagram_shows_the_poorly_equipped_facilities_of_counterfeiting_factory.jpgPressekontakt:Elliott Hoelliott@geekvape.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158285/5043657OTS: Geekvape