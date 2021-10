Nachdem es der Nike-Aktie im Sommer dieses Jahres gelungen war dynamisch aus einem kurzzeitigen Abwärtstrend zu springen, kam es zu einem regelkonform Kaufsignal und einer Rallye an 174,38 US-Dollar bis Anfang August. Seither stagnieren die Notierungen und fielen in dem Bereich des EMA 200 um 145,79 US-Dollar zurück. Die letzten Tage waren von Gewinnen geprägt, dies führte das Papier direkt an den sekundären Abwärtstrend um 153,59 US-Dollar hinauf. Ein Anstieg darüber könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen, für etwas Kopfzerbrechen sorgt allerdings ein potenzielles Doppelhoch im Bereich von 153,66 US-Dollar.

Handeln auf Sicht

Von unten her stürzt er EMA 200, im Bereich von 153,66 US-Dollar grenzt ein Doppelhoch das Papier ein. Erst oberhalb dieses Niveaus ist dürfte ein Test des EMA 50 bei 156,19 US-Dollar gelingen, eine weitere Zielmarke könnte darüber an dem Haupttrend um 158,20 US-Dollar liegen. Auf jeden Fall präsentiert sich Nike seit einigen Tagen wieder in einem freundlichen Umfeld. Sollte jedoch der EMA 200 eindeutig mit einem Kursrutsch mindestens unter 144,60 US-Dollar gebrochen werden, müssten Abschläge zunächst auf 142,27 und darunter in den Unterstützungsbereich aus dem zweiten Quartal 2020 um 137,95 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.