Herbert Diess informiert sich über zukünftige Entwicklung der Elektromobilität in Tschechien (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

> Absichtserklärung unterzeichnet: Ministerium für Transport, staatlicheAgenturen für Straßen-, Eisenbahn- und Schifffahrtsverkehr, CEZ Gruppe und SKODAAUTO wollen in Tschechien bis 2025 mehrere Tausend Ladepunkte für E-FahrzeugeerrichtenHerbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns, traf heute in Pragauf den tschechischen Vize-Ministerpräsidenten und Minister für Industrie,Handel und Transport, Karel Havlícek. Im Fokus stand die zukünftige Ausrichtungder heimischen Automobilindustrie im Hinblick auf die Elektromobilität. Es wurdedabei über die gesamte Wertschöpfungskette des E-Autos gesprochen. An denGesprächen nahmen auch Thomas Schmall, Volkswagen Konzernvorstand Technik, undder Vorstandsvorsitzende von SKODA AUTO, Thomas Schäfer, teil. Zudem wurde eineAbsichtserklärung zum Bau von mehreren Tausend Ladepunkten für E-Fahrzeuge inTschechien an Bahnhöfen und Hauptverkehrsstraßen bis 2025 unterzeichnet. ImRahmen seines Besuchs traf sich Diess auch mit Jaroslav Povsík, dem Vorsitzendender Gewerkschaft KOVO, um mit ihm über aktuelle Themen zu sprechen.Beim heutigen Gespräch in Prag zwischen Herbert Diess, dem Vorstandsvorsitzendendes Volkswagen Konzerns und dem tschechischen Vize-Ministerpräsidenten undMinister für Industrie, Handel und Transport, Karel Havlicek, stand diezukünftige Ausrichtung der tschechischen Automobilindustrie im Hinblick auf dieElektromobilität im Mittelpunkt. Ziel des Gesprächs ist es, ein gemeinsamesVerständnis über die nächsten Schritte zu schaffen, damit Tschechien gestärktaus dem tiefgreifenden Transformationsprozess der Automobilindustrie hervorgeht.Dazu wurde über die gesamte Wertschöpfungskette des E-Autos gesprochen. So plantder Volkswagen Konzern unter anderem, bis Ende des Jahrzehnts in Europa sechsGigafabriken mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden zu bauen, um densteigenden Bedarf an Batteriezellen abzudecken und Versorgungssicherheit zugarantieren. Eine dieser Zellfabriken soll in Zentral- oder Osteuropa errichtet