Radisys präsentiert Connect Open Broadband-Portfolio auf dem Broadband World Forum 2021

Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, kündigte heute auf dem Broadband World Forum 2021 an Stand A24 sein Showcase für die Connect Open Broadband-Lösung an, wobei die Veranstaltungsausstellung vom 13. bis 14. Oktober in Amsterdam und die Online-Veranstaltung vom 11. bis 15. Oktober stattfinden wird. Radisys wird Live-Demonstrationen präsentieren, die es Breitbanddienstanbietern ermöglichen, ihre Netzwerke zu transformieren, den Netzwerkbetrieb zu vereinfachen und auf die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Kunden vorbereitet zu sein. Radisys demonstriert Triple-Play-Dienste, einschließlich Highspeed-Internet und Video-Streaming über Gigabit-PON (G-PON) und XGS-PON, und sein Smart Home-Portfolio – einschließlich des Radisys Reach Smart Home Gateway und einer anpassbaren mobilen Anwendung – zusammen mit einer Auswahl verfügbarer Sensoren, Kameras und anderer Geräte, die als integrierte Lösung zusammenwirken.

Radisys wird zusammen mit anderen Vordenkern der Branche an Sitzungen zur Erforschung von Breitbandinnovationen teilnehmen: