Auf einer Gedenkveranstaltung zum 110. Jahrestag der Revolution am Samstag rief der chinesische Präsident Xi Jinping dazu auf, bei der Verwirklichung der vollständigen Wiedervereinigung Chinas Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die große Sache der nationalen Verjüngung voranzutreiben.

„Für das gesamte chinesische Volk ist die Verwirklichung der nationalen Verjüngung nicht nur eine gemeinsame Ehre, sondern auch eine gemeinsame Aufgabe", sagte Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist.

„China muss und wird wiedervereinigt werden"

Xi bekräftigte die Verpflichtung, die nationale Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln anzustreben, da dies im besten Interesse der Landsleute auf der anderen Seite der Taiwanstraße und der chinesischen Nation sei, und warnte, dass die „Unabhängigkeit Taiwans" gegen den Trend der Geschichte verstoße und in eine Sackgasse führe.

„Die Taiwan-Frage entstand aus der Schwäche und dem Chaos unserer Nation, und sie wird gelöst werden, wenn die nationale Verjüngung Wirklichkeit wird", sagte Xi in seiner Rede in der Großen Halle des Volkes in Peking und fügte hinzu, dass die Wiedervereinigung von Taiwan der gemeinsame Wille des gesamten chinesischen Volkes ist.

Xi erinnerte daran, dass das Festland an der grundlegenden Politik der friedlichen Wiedervereinigung und der Politik „Ein Land, zwei Systeme" festhält, an der Ein-China-Politik und dem Konsens von 1992 festhält und sich für eine friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Straße einsetzt.

Er wies darauf hin, dass die chinesische Nation eine ehrwürdige Tradition hat, sich der Spaltung zu widersetzen und die Einheit zu bewahren, und fügte hinzu, dass „eine Abspaltung mit dem Ziel der ‚Unabhängigkeit Taiwans' das größte Hindernis für die nationale Wiedervereinigung und eine große Gefahr für die nationale Verjüngung ist."

Xi betonte, dass die Taiwan-Frage eine innere Angelegenheit Chinas sei und keine Einmischung von außen dulde, und zeigte sich zuversichtlich, dass „die vollständige Wiedervereinigung unseres Landes verwirklicht werden kann und wird."