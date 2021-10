Ruhiger Wochenstart mit fortgesetzter DAX-Konsolidierung. Feiertag in den USA und somit Facebook, Alibaba, Teamviewer im Aktien-Fokus.

Konsolidierung im DAX geht weiter

Der Wochenstart verlief sehr ruhig. Bereits in der Vorbörse kristallisierte sich heraus, dass es keinen neuen Impuls über die Zeit des Wochenendes gegeben hatte.

Andreas Bernstein skizzierte im Livestream am Morgen die ersten Indikationen für den Deutschen Aktienmarkt, welche sich an den Schlusskursen vom Freitag orientierten. Dort warteten wir auf die Signale des Tages.

Der DAX konnte am Freitag sein Niveau bereits um 15.200 stabilisieren, welches er am Donnerstag erreicht hatte. Vom US-Arbeitsmarkt kamen keine neuen Impulse, sodass wir einen vola-armen Tag erlebten.

Was die Statistik aussagt und wie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zu werten sind, erfahren Sie mit weiteren statistischen Übersichten im Stream.

Zum Start in die Woche ist nun die 15.270 maßgeblich. In der Vorbörse laufen wir diese Region fast an.

Aus Sicht der Aktien ist heute wieder Facebook spannend, nachdem es erneut einen Serverausfall bei den Netzwerken gab. Welche Social Media Plattformen waren wie lange betroffen? Die Aktie hat sich bisher gut gehalten und in der letzten Woche eher seitwärts tendiert. Zu beachten ist hierbei das Währungsrisiko, auf welches Andreas Bernstein am Morgen im Detail eingeht und dabei den EURUSD mit analysiert.

Der DAX startete wenig später mit einem leichten Abschwung, der genau am Gap-Bereich zu Mittwoch vergangener Woche drehte. Darüber sprachen wir zum Mittag mit unserem Händler Roland:

Der DAX hatte sich bis zum Mittag nur wenig bewegt. Dabei notiert er zum Interview auf dem Schlusskurs von Freitagabend und blickte sehr verhalten in die Handelswoche, die in den USA mit einem Feiertag startete.

Aus dem Aktienbereich verzeichnet die Teamviewer weitere Verluste. Analysten stufen das Papier ab, wobei es von der Performance her durchaus mit einer Zoom Video Communications vergleichbar ist.

Zweiter Wert war Alibaba, die sich von den jüngsten Verlusten heute deutlich erholen konnten. Über 6 Prozent stiegen die Aktien heute in einer technischen Gegenreaktion.

In diesem Umfeld und vor dem Hintergrund des US-Feiertags kam der DAX nicht in Schwung und markierte am Nachmittag neue Tagestiefs. Dabei wurde die Kurslücke zu Mittwoch ein Stück verkleinert, aber direkt unter 15.100 wieder für Kaufinteresse gesorgt.

Rund 100 Punkte höher und mit einer positiven Wall Street im Rücken schaffte es der DAX zurück zur 15.200 und schloss bis auf 4 Punkte zum Freitagsschlusskurs auf. Nur wenige Punkte darüber endete der Handel damit fast unverändert.

Folgende Tagesparametern wurden an diesem 108 Punkte umspannenden Handelstag ein:

Eröffnung 15.115,46 Tageshoch 15.202,74 Tagestief 15.094,44 Vortageskurs 15.206,13 Schlusskurs 15.199,14

Vor allem das Kaufinteresse nach einem neuen Tief am Nachmittag sieht man im Intraday-Verlauf deutlich:

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Bereits am Freitag hatten wir auf die Stärker der Daimler-Aktie hingewiesen. Diese setzte sich heute fort und zeigte damit ein neues 6-Jahreshoch. Mit rund 83 Euro stand die Aktie damit am stärksten im Fokus der Anleger und zog auch BMW mit.

Ebenfalls stark war heute der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer. Dieser strebt mit dem Verkauf seiner Sparte "Environmental Science Professional" (ESP) einen Preis von zwei Milliarden Euro an und kann sich damit finanziellen Freiraum verschaffen.

Schwach waren hingegen die Energiewerte. Nachdem der Ölpreis weiter angezogen und ebenfalls auf einem neuen Mehrjahreshoch notierte, gab es etwas Druck auf diesen Sektor. Wie in Grossbritannien müssen hier teilweise unter hohen Kursaufschlägen hohe Einkaufspreise hingenommen werden, um bestehende Verträge zu erfüllen. Die Margen sinken dabei für die Stromlieferanten deutlich.

Tagesverlierer war allerdings HelloFresh. Der jüngste DAX-Aufsteiger fällt damit auf das Level von Anfang August zurück.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Abwarten im Tageschart

Nach dem Pullback im Tageschart an den Maitiefs konnte der DAX sich wieder über der 15.000er-Marke etablieren. Darüber sprachen wir bereits am Freitag. Für weiteren SChwung muss jedoch die 15.300 überschritten werden, die uns als ehemalige Range-Kante noch gut in Erinnerung sein dürfte.

Im Tageschart ist ansonsten die Brisanz der 15.000er-Region deutlich zu sehen:

Auf die charttechnische Situation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein, diesmal direkt vor dem Handelsstart im Marktgespräch mit Daniel Saurenz.

