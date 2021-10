Das 6. Internationale Austernkulturfestival beleuchtet Rushan Yintan Beach in Weihai

RUSHAN, China, 11. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Während des diesjährigen Nationalfeiertags, der Goldenen Woche, erleuchtete das 6. Internationale Austernkulturfestival in Weihai erneut den Strand von Rushan Yintan. Eine Reihe fantastischer Aktivitäten, darunter die Eröffnungszeremonie, ein großartiges Austernfest, ein Feuerwerk und ein Bierfest, lockten zahlreiche Menschen an den Strand von Yintan und belebten die neue Stadt Yintan, so die Volksregierung von Rushan.

Am Abend des 2. Oktober fand die Eröffnungsfeier auf dem Platz des Rushan Yintan Tourist Resort statt. Während der Veranstaltung wurden unter dem touristischen Motto „Wind from the Sea" verschiedene Aktivitäten durchgeführt, die neue Hotspots für den Urlaub in Yintan schufen, wie z. B. der „Globe of Death", das „Super Oyster Feast" und Beach Motorcycling. An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurden jeweils 500 Kilogramm dampfende Austern angeboten, so dass sich die Touristen an die Köstlichkeit der Rushan-Austern erinnern und viele weitere Touristen zu einem Besuch in Yintan animiert wurden.