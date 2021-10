Von Hedgefonds getrieben, Kommentar zu Energiemärkten von Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) - Zunächst hat es einen enormen Preisanstieg der Energieträger Erdgas und Kohle gegeben, nun ist auch Rohöl betroffen. Der Preis derwichtigsten Referenzsorte Brent Crude erreichte am Montag mit 84,56 Dollar denhöchsten Stand seit Oktober 2018. Die US-Sorte West Texas Intermediate klettertesogar auf ein Siebenjahreshoch. Zwar hat sich der europäische Spotmarktpreis fürErdgas gegenüber seinem Rekordhoch vom Mittwoch vergangener Woche zeitweise fasthalbiert, inzwischen zieht er aber wieder an. Die Preise für Kohle in Asienbefinden sich auf Rekordhochs, und auch beim Ölpreis dürfte sich der Anstiegnoch fortsetzen.Dafür gibt es eine ganze Reihe an Gründen. Der Hauptgrund liegt sicherlichdarin, dass es eine fundamentale Knappheit an Energieträgern gibt. Die Erholungvon den Lockdowns im Rahmen der Pandemie ist zumindest in den USA und Asienrascher erfolgt als erwartet, während das Angebot an Energieträgern unteranderem wegen eines Mangels an Investitionen nicht Schritt hält. Dazu trägt bei,dass im Rahmen der grünen Energiewende der Schwerpunkt insbesondere inentwickelten Regionen wie Europa bereits auf der Erschließung zusätzlicherregenerativer Energien liegt, die sich jedoch beispielsweise mit Blick auf ihreWetterabhängigkeit als wenig zuverlässig erwiesen haben. Somit ist diegegenwärtige Energiekrise auch ein Ergebnis mangelhafter Planung derEnergiewende durch die Politik, insbesondere in der EU.Es gibt aber noch kurzfristige Faktoren wie die Tatsache, dass das Kartell Opecplus bei der Ölförderung auf die Bremse tritt und bislang keine Anstalten zeigt,von der vor Monaten vereinbarten Planung eines langsamen Anstiegs der Produktionabzuweichen - zumal einige Opec-Mitglieder sogar noch unter den ihnenzugestandenen Quoten bleiben. Eine Rolle spielt auch, dass sich die US-Regierungbislang weigert, durch den Verkauf von Öl aus der strategischen Reserve dieSpitzen der Ölpreisentwicklung zu glätten.Hinzu kommt ein Faktor, der nicht übersehen werden sollte: In die Märkte für Gasund Öl sind große Mengen spekulativer Investments von Finanzinvestoren,hauptsächlich Hedgefonds, geflossen, wobei der jüngste Preissturz bei Gas dieseveranlasst, auf Öl umzusteigen. So beträgt das Verhältnis von Long- zuShort-Positionen, die in den USA von Finanzinvestoren auf dem Ölmarkt gehaltenwerden, rund sieben zu eins, was bereits ein recht extremes Verhältnisdarstellt. Gerade dieser Faktor dürfte den Ölpreis noch weiter nach obentreiben.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069-2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5043681OTS: Börsen-Zeitung