Scantech hilft beim 3D-Scan eines 8 Meter langen und 190 Millionen Jahre alten Dinosaurierfossils

HANGZHOU, China, 11. Okt. 2021 /PRNewswire/ -- Ein Skelett eines Dinosauriers aus der frühen Jurazeit wurde in Lufeng, Provinz Yunnan, China, entdeckt. Über die Ausgrabung berichtete CCTV in seiner 7-tägigen Live-Sendung „Rückkehr in die Jurazeit - Wissenschaftliche Ausgrabung der Dinosaurierfossilien von Lufeng in Yunnan". Scantech (www.3d-scantech.com/) wurde die Ehre zuteil, an dem digitalen 3D-Scannen und der Restaurierung des Dinosauriers mitzuwirken.

Mit 3D-Scanner TrackScan haben wir die Texturen und 3D-Daten von Dinosaurierfossilien präzise erfasst. Mit Hilfe von 3D-Modellierung und -Druck wurde ein fossiles Modell erstellt, das auf der COP15 ausgestellt wird.