Sungrow stellt auf der Intersolar Europe 2021 einen besonders leistungsstarken String-Wechselrichter SG350HX vor

Der neue SG350HX bietet eine maximale Ausgangsleistung von 352 kW und definiert damit die Anforderungen von leistungsstarken Strangwechselrichtern neu. Mit seiner beispiellosen innovativen Funktionsvielfalt garantiert er bestmögliche Investitionsrendite für alle Beteiligten und gewährleistet gleichzeitig Kompatibilität zur aktuellen Modulgeneration sowie höchste Sicherheit.

Maximale Erträge

Eine der Herausforderungen für Wechselrichterhersteller ist unter anderem die Adaption an leistungsstarke großformatige Module. Der SG350HX ist kompatibel mit 182 mm und 210 mm großformatigen, hocheffizienten bifacialen Modulen mit einem maximalen Eingangsstrom von 20 A pro Strang. Dies ermöglicht die Verwendung von Solarmodulen mit einer Leistung von über 600 W.

Ausgestattet mit mehreren MPPTs sorgt der 352-kW-Wechselrichter für einen hohen Ertrag bei den unterschiedlichsten Anforderungen. Er unterstützt ein Einzelblockdesign bis zu einer Größe von 8,96 MW und ein hohes DC/AC-Verhältnis von bis zu 1,8, was ihn zu einer idealen Lösung für hohe Erträge bei niedrigem LCOE macht.

Sicherer und leistungsfähiger

Der SG350HX ist mit einigen bemerkenswerten Funktionen ausgestattet, die mit für die Betriebssicherheit von PV Anlagen sorgen. So besteht keine Gefahr mehr die zwei PV Stränge falsch gepolt an einen MPPT anzuschließen. Der integrierte DC-Schutz bemerkt den Fehler innerhalb von 15 Millisekunden und schaltet den Wechselrichter ab.

Der SG350HX ist zudem mit einer DC- und AC-Isolation Überwachung ausgestattet. Mögliche Isolationsfehler oder Kabelschäden könnten so rechtzeitig erkannt werden, was die Wartung und den Betrieb vor Ort erleichtert. Der leistungsstarke Wechselrichter wird ausgeliefert mit der Schutzart IP66 und einer Korrosionsschutzklasse von C5, die ihn für die unterschiedlichsten Standortbedingungen und Umwelteinflüsse langlebig und stabil machen. Er verfügt über eine intelligente Luftkühlung, die den Betrieb des Wechselrichters auch bei extremer Hitze, z. B. in Wüsten ohne Leistungseinbußen ermöglicht.