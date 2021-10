AI Rx von AI/ML Innovations bereitet sich auf Markteinführung in USA vor

12. Oktober 2021, AI/ML Innovations Inc. (CSE: AIML, OTCQB: AIMLF, FWB: 42FB), ein Unternehmen, das bestrebt ist, Technologien der künstlichen Intelligenz bzw. des maschinellen Lernens zu erwerben und weiterzuentwickeln, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, freut sich bekannt zu geben, dass sich seine Tochtergesellschaft AI Rx Inc., die sich mehrheitlich im Besitz des Unternehmens befindet, auf die Einführung des Produktportfolios von Tech2Heal auf dem US-Markt vorbereitet. Tech2Heal ist eine Tochtergesellschaft von AIML, die sich minderheitlich im Besitz des Unternehmens befindet und zahlreiche Wellness- und Gesundheitstechnologieprodukte und -dienstleistungen anbietet, die konzipiert wurden, um die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern, indem eine einzigartige Mischung aus eigenen digitalen Aktiva, Live-Fernberatung und einem Zentrum für mentales Wohlbefinden genutzt wird. Das Vorzeigeprodukt von Tech2Heal, Qookka Live, bietet Unternehmen und Krankenversicherungen über eine einheitliche App Präventions- und Unterstützungsdienste für die mentale und emotionale Gesundheit.

Um den US-Markt effektiv zu betreten, haben AIML und AI Rx für einen Zeitraum von zwölf Monaten die Dienste von Oxygen Enterprises Inc. in Anspruch genommen, das mit der Entwicklung einer kohärenten und nachhaltigen Marktdurchdringungsstrategie für AI Rx beauftragt wurde, deren Schwerpunkt auf dem Bereich der digitalen Verhaltensmedizin liegt. Darüber hinaus wird Oxygen Enterprises Folgendes unterstützen: Identifizierung und Vereinfachung von Geschäftserwerbs-/Bündnismöglichkeiten für AIML, die speziell revolutionäre Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens identifizieren, die sich direkt auf den kulturellen Wandel und die Befähigung von Verbrauchern in Zusammenhang mit dem Bereich der mentalen Gesundheit auswirken; Vereinfachung von Einführungen bei wichtigen Akteuren der Branche; Beschaffung und Prüfung von potenziellem Schlüsselmanagement; Bewertung der behördlichen Anforderungen für die Einführung von Produkten/Dienstleistungen nach Region sowie vieles mehr.